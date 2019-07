Calciomercato Brescia, Joronen è ufficiale: ha firmato fino al 2022

Il finlandese Jesse Joronen è il nuovo portiere del Brescia: arriva dal Copenhagen e nell'ultima stagione ha collezionato 6 presenze in Europa League.

Il primo derby lo ha vinto 12 mesi fa, quando con la maglia del Copenhagen ha eliminato l' dai preliminari di . E ora, ecco l'arrivo a : è ufficialmente Jesse Joronen il nuovo portiere del neopromosso club lombardo.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

"Brescia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Jesse Joronen. Il portiere, classe 93 nell'ultima stagione vanta 31 presenze in campionato con il FC Copenhagen e 6 presenze in Europa League".

Jesse Joronen è un nuovo giocatore del Brescia Calcio.

Il portiere, classe 93 si lega al Brescia Calcio per le prossime tre stagioni.#FORZABRESCIA ⚪️🔵🦁 pic.twitter.com/GpLzoPFdEo — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) 11 luglio 2019

26 anni, origini finlandesi, nel giro della propria nazionale, Joronen difendeva la porta del Copenhagen dal 2018: in precedenza era passato anche per l' e in particolare per la Championship, dove aveva vestito la maglia del .

Joronen arriva a Brescia per indossare potenzialmente i guanti del titolare. Al momento i pali delle Rondinelle sono difesi da Enrico Alfonso, titolare in Serie B durante la cavalcata che ha riportato la squadra nella massima serie.