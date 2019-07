Calciomercato Brescia, Balotelli pazza idea di Cellino

Massimo Cellino vuole portare Balotelli al Brescia: chiusa l'esperienza al Marsiglia, l'attaccante potrebbe tornare in Italia nella sua città.

Possibile braccio di ferro tra e per arrivare a Mario Balotelli. Chiusa l'esperienza al , l'attaccante potrebbe ora rientrare in , dove ad attenderlo sono soprattutto le Rondinelle.

Ottenuta la promozione in , il presidente Massimo Cellino vuole infatti regalare un grande colpo ai tifosi del Brescia, riportando nel nostro campionato Balotelli. Da superare lo scoglio rappresentato però dall'ingaggio del giocatore.

La sua richiesta si aggira infatti intorno ai 4 milioni mentre il Brescia non pare disposto a salire oltre 1,5 milioni più premi, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. Una distanza tra le parti che potrebbe finire per favorire il Parma, pronto a garantire uno stipendio di 2 milioni a Balotelli.

Il Brescia pare dunque sfavorito al momento, con l'ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi che ha anche voluto mettere a tacere le voci che lo vorrebbero a sostegno di Cellino proprio nell'affare Balotelli.

Indicato come possibile sponsor di questa operazione, tramite la propria azienda di famiglia, Ghirardi ha infatti smentito ogni voce, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.