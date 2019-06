Calciomercato Borussia Dortmund, Bennacer e Traorè interessano: occhi ad Empoli

La squadra tedesca, che giocherà come di consueto in Champions League, ha messo nel mirino i due giovani centrocampisti dell'Empoli.

Al termine di un'ultima giornata drammatica, i tifosi dell'hanno dovuto accettare la retrocessione in Serie B dal team toscano. Nonostante la buona prestazione di San Siro e una grande ultima parte di campionato, ritorno in cadetteria per gli azzurri, che saranno tra i favoriti assoluti per l'immediato ritorno in A. Alcuni pezzi pregiati, però, potrebbero non partecipare alla riscossa 2019/2020.

Se Caputo dovrebbe rimanere ad Empoli, c'è da considerare come Di Lorenzo sia già passato al , mentre Dragowski giocherà sicuramente ad alti livelli. In più appare impossibile trattenere i due centrocampisti titolari Bennacer e Traorè, che continuano ad avere pretendenti in e all'estero.

Bennacer è da tempo nel mirino del Napoli, mentre il passaggio di Traorè alla è sfumato, permettendo ad altre società di metterlo seriamente nel mirino. Dalla è forte l'interesse del , deciso a puntare su entrambi per la prossima stagione.

Un bel salto di qualità per i due giovani, tra i migliori giocatori dell'Empoli nel campionato appena trascorso. Traorè potrebbe rimanere in per completare la sua maturazione, mentre Bennacer ha offerte dai più grandi campionati continentali. In più l'imminente Coppa d'Africa farà sicuramente aumentare il prezzo dell'algerino, ragion per cui le società interessate stanno provando ad avanzare per evitare aste assurde.

Anche il è fortemente interessato a Bennacer, all'Empoli dal 2017 dopo aver passato una stagione in Ligue 2, con la maglia del Tours. Prima di confrontarsi con il calcio francese, però, faceva parte dell' , squadra con la quale ha giocato qualche minuto in un match di League Cup.

All'Arsenal non ha trovato spazio, ma potrebbe comunque giocare in un'altra squadra d'elite come il . L'Empoli è consapevole di non poter trattenere i due giocatori, e proverà dunque ad ottenere l'incasso più alto possibile. Così da costruire l'immediato ritorno in Serie A.