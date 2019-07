Calciomercato Bologna, Pulgar al passo d'addio: "È il momento di fare il salto in avanti"

Erick Pulgar pronto al passo d'addio al Bologna dopo quattro anni: "È il momento di fare il salto in avanti". Ha una clausola di 12 milioni di euro.

Nella seconda parte di stagione Erick Pulgar è stato uno degli uomini chiave per la salvezza del , ma ora il cileno classe 1994 sembra arrivato al passo d'addio.

Il mediano ha manifestato in un'intervista a 'La Tercera' la sua voglia di provare a fare un salto in avanti nella sua carriera.

"Vivo da quattro anni a Bologna, è bellissima e sono felice, ma è arrivato il momento di fare il salto. Devo fare un passo avanti nella mia carriera per provare a raggiungere altri obiettivi".

Nel contratto di Pulgar, rinnovato lo scorso gennaio, secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe presente una clausola di 12 milioni di euro, che renderebbe il cileno appetibile a molti club.

Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato a quello del come alternativa ad Elmas.

Pulgar viene da una stagione da 6 goal in 28 presenze in . Con il Bologna in quattro anni ha giocato 106 partite ed è entrato nel giro della nazionale cilena, ccon cui ha già collezionato 22 gettoni.