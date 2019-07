Calciomercato Bologna, Palacio rinnova per un altro anno

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Rodrigo Palacio: l'attaccante argentino ha firmato fino al 2020.

Rodrigo Palacio e il ancora insieme. L'attaccante argentino, in scadenza di contratto, ha deciso di rimanere in Emilia nonostante le voci che lo volevano nei radar dell' ed ha rinnovato fino al 2020. L'annuncio è arrivato dal club rossoblù.

| Ufficiale: Rodrigo Palacio rinnova il contratto col Bologna fino al 2020 #WeAreOne pic.twitter.com/Vtjvb4sHAO — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 4, 2019

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Rodrigo Palacio per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020".

Classe '82, a 37 anni Palacio ha voluto proseguire l'avventura a Bologna dove arrivò nell'estate del 2017 dopo essersi svincolato dall' : con la maglia dei felsinei, per l'ex Boca 59 presenze e 7 goal.

Una bella notizia per i tifosi rossoblù, che vedono nell'esperta punta uno dei leader della rosa a disposizione di Mihajlovic sia in termini di carisma che di qualità: non a caso, Palacio si è rivelato una delle armi in più nella rimonta salvezza dell'ultima stagione.

Grandi giocate, professionalità, spirito di sacrificio e assist preziosi, hanno reso l'argentino il beniamino indiscusso del popolo bolognese. Che ora, potrà goderselo per altri 12 mesi.