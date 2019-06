Calciomercato Bologna, occasione da Palermo: Nestorovski a costo zero

I giocatori del Palermo si svincoleranno tra qualche giorno, il Bologna pensa a Nestorovski e Aleesami. Puscas potrebbe tornare all'Inter.

Nel giro di pochi giorni il diventerà un grande supermercato dove pescare i giocatori a costo zero. La società rosanero, infatti, non si è iscritta in Serie B e non ha ancora pagato gli stipendi: il fallimento, insomma, è dietro l'angolo.

A quel punto, come detto, i giocatori saranno liberi di trovare una nuova squadra e tra loro spicca il nome di Nestorovski, attaccante macedone che secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe finito nel mirino del insieme al compagno di squadra Aleesami.

Nestorovski d'altronde già la scorsa stagione era stato vicino al trasferimento in dove lo avevano cercato e ma allora il Palermo fece muro e il macedone rimase in Sicilia.

La società rosanero invece adesso, secondo 'Il Corriere dello Sport', perderà un patrimonio di circa 30 milioni di euro e dovrà ripartire dalla Serie D.

A 'giovare' del fallimento del Palermo potrebbe essere pure l' dove, secondo 'Tuttosport', rientrerà quasi certamente George Puscas dato che i rosanero non potranno riscattare l'attaccante come pattuito la scorsa estate.

Il giovane romeno, protagonista ai recenti Europei Under 21, però non resterà a Milano ma finirà di nuovo sul mercato con l'Inter che cercherà di ottenere un'altra ricca plusvalenza.