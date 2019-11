Calciomercato Bologna, Ibrahimovic non è impossibile: servono 8 milioni

Il Bologna tratta a sorpresa con Zlatan Ibrahimovic che chiede 8 milioni per un anno e mezzo: l'affare potrebbe decollare grazie agli sponsor.

Zlatan Ibrahimovic al . Non è fantamercato o un sogno campato in aria ma una possibilità che nelle ultime ore sta assumendo i contorni di una vera e propria trattativa, con il patron Joey Saputo che si sta convincendo della bontà dell'affare.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Lo svedese ritiene conclusa la sua esperienza oltreoceano al Los Angeles Galaxy: come dichiarato recentemente, l'idea è quella di tornare da protagonista in Europa per chiudere nel migliore dei modi una carriera sensazionale. E tra le pretendenti figura anche il Bologna.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', da un paio di settimane Walter Sabatini ha intavolato una discussione con Mino Raiola che, per un anno e mezzo di contratto, ha chiesto 8 milioni di euro al dirigente rossoblu. Cifra elevata ma non impossibile da racimolare, considerato che potrebbero entrare in gioco diversi sponsor che darebbero una grossa mano.

Saputo sa bene cosa significherebbe tesserare un campione del calibro di Ibrahimovic, un affare che darebbe una bella spinta in termini economici al marchio e permetterebbe di attirare anche mercati finora poco esplorati come quello asiatico.

L'arrivo dell'ex entusiasmerebbe una piazza desiderosa di tornare ai fasti di qualche anno fa, quando si lottava per un posto in Europa: ne beneficerebbe il merchandising, con la vendita delle magliette che porterebbe introiti in grado di coprire, almeno parzialmente, le spese necessarie per far sì che il sogno diventi realtà.

D'altronde Ibrahimovic aveva ammesso che un sì al Bologna sarebbe arrivato soltanto per l'amicizia che lo lega a Sinisa Mihajlovic: magari in Emilia Romagna non potrà lottare per lo Scudetto, ma sarebbe accolto da eroe indiscusso. Eventualità che al gigante di Malmoe non dispiace affatto.