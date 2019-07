Calciomercato Bologna, Helander verso i Glasgow Rangers: ha già un accordo

Potrebbe essere in Scozia il futuro di Filip Helander: secondo quanto appreso da Goal, il difensore del Bologna ha un accordo con i Rangers.

Potrebbe essere arrivata ad un passo dal capolinea l’avventura italiana di Filip Helander. Secondo quanto appreso da Goal infatti, il difensore del ha accettato un’offerta giuntagli dalla Scottish Premier League e più precisamente dai Glasgow .

Il club scozzese, la cui prima squadra è guidata dall’ex capitano del Steven Gerrard, non ha ancora un accordo con il Bologna per il trasferimento del giocatore, ma la trattativa potrebbe essere chiusa a fronte di un esborso da circa 4 milioni di euro.

Per Helander l’addio alla sembra quasi certo e il giocatore ha estimatori anche in visto che è nel mirino del Başakşehir, mentre il segue da vicino la situazione pur senza essersi fatto avanti con un’offerta ufficiale.

Secondo quanto appreso, l’ex preferisce comunque un trasferimento in , visto che ha giù trovato un’intesa per un contratto che dovrebbe legarlo ai Rangers per le prossime tre stagioni.

Helander, 26 anni, nell’ultima stagione ha totalizzato 20 presenze in Serie A. Fermato inizialmente da un infortunio ad un ginocchio, è successivamente diventato un titolare inamovibile al centro della retroguardia felsinea prima dell’approdo sulla panchina del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sotto la guida del tecnico serbo, il difensore svedese ha faticato a trovare spazio ed ora i rossoblù potrebbero cederlo per fare cassa.