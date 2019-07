Calciomercato Betis, ufficiale l'acquisto di Fekir dal Lione

Il Real Betis ha ufficializzato l'acquisto di Nabil Fekir dal Lione: colpo da 20 milioni di euro più 10 di bonus e contratto fino al 2023.

Grande colpo del che si è assicurato le prestazioni di Nabil Fekir fino al 2023. Campione del Mondo con la in , il trequartista ha lasciato il per dare inizio a una nuova avventura in .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Un affare da 19,75 milioni di euro più 10 di bonus, con il Lione che in futuro potrà incassare il 20% su un'eventuale vendita del giocatore da parte del Betis. Un grande affare per la formazione di Cesc Rubí, che con l'arrivo di Fekir va a integrare in rosa un giocatore di grande esperienza.

Accostato in passato soprattutto a e , il francese potrà ora mettersi alla prova al di fuori dei confini nazionali, dove fino a questo momento aveva costruito la sua carriera vestendo le maglie di AS Saint-Priest e Lione.

Oltre a Nabil, l'OL ha poi annunciato che anche il fratello Yassin Fekir è stato ceduto al Betis, con i francesi che in questo caso si sono assicurati il 50% sulla futura rivendita del giocatore.