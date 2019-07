Calciomercato, Berisha alla SPAL: giovedì le visite mediche

La SPAL si appresta ad accogliere il suo nuovo portiere: Etrit Berisha lascia l'Atalanta e giovedì effettuerà le classiche visite.

Etrit Berisha lascia l' dopo una stagione di alti e bassi, trascorsa per lo più all'ombra di Gollini. Il portiere albanese, come riportato da 'Sky Sport', sta per approdare alla .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Ferrara ha dovuto salutare Viviano, di rientro allo dopo il prestito. Cosi ha cercato Berisha per il ruolo di primo portiere alla corte di Semplici, almeno sulla carta.

Gli accordi sono già stati tutti stabiliti e l'albanese è atteso a Ferrara nella giornata di giovedì, per le classiche visite. Se tutto dovesse andare bene, poi arriveranno la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale.

L'Atalanta, contestualmente, "consacra" Gollini come primo portiere indiscusso della formazione di Gasperini. A meno che non arrivi qualche altro colpo a sorpresa.