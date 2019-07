Calciomercato, Benassi verso il Genoa: trattativa con la Fiorentina

Marco Benassi si avvicina a grandi passi verso il Genoa, secondo quanto riportato da 'SportItalia'. Trattativa con la Fiorentina.

Si apre una trattativa di calciomercato a sorpresa sull'asse -. Secondo quanto riportato da 'SportItalia', Marco Benassi infatti sarebbe vicino alla società rossoblu.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il centrocampista della Fiorentina sarebbe molto vicino al Genoa, a tal punto che la trattativa con la Fiorentina sarebbe in stato avanzato.

Un affare a sorpresa, visto che Marco Benassi è stato uno dei migliori giocatori della Fiorentina durante la passata stagione. Per lui sono stati 7 i goal in campionato in 32 presenze.

Al Genoa andrebbe a giocare sotto la guida tecnica di Andreazzoli, che punta molto sui centrocampisti di qualità e troverebbe un posto importante nella sua mediana.