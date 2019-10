Calciomercato Bayern, Sanè torna caldo: incontro con l'agente

Dopo essersi sfiorati in estate, Leroy Sanè e il Bayern si riavvicinano: incontro tra il club bavarese e il procuratore del gioiello del Man City.

Quello tra Leroy Sanè e il , sembra un matrimonio che s'ha da fare. Dopo l'affare naufragato in extremis nel mercato estivo, la sessione di gennaio potrebbe portare finalmente il talento del alla corte di Kovac.

'Sport Bild' svela un incontro tra Giovanni Branchini, persona vicina al club bavarese, e David Gardner procuratore di Sanè: il summit è avvenuto la scorsa settimana, segnale tangibile di un interesse mai svanito.

L'esterno offensivo tedesco è da mesi il chiodo fisso del Bayern, che in estate ha provato a strapparlo al City senza però riuscirci. E a contribuire alla non riuscita della trattativa, ci si è messo anche il grave infortunio patito da Sanè in finale di Community Shield contro il : rottura del crociato.

Il gioiello dei Citizens sta proseguendo nel suo percorso riabilitativo e morde il freno per tornare in campo: resta da capire con quale maglia.