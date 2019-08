Manchester City, tegola Sané: rottura del legamento crociato

Leroy Sané stara fuori diversi mesi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il Bayern rinuncia all'offerta.

Dopo l'infortunio di domenica pomeriggio nel Community Shiled contro il e alcuni giorni di ansia, per Leroy Sané è arrivato il responso purtroppo inevitabile: per il giocatore del si tratta della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Come se non bastasse la cattiva notizia in sé, sia per il giocatore che per il Manchester City, è anche una tegola per il : il club bavarese tratta praticamente da tutta l'estate l'acquisto di Sané, ma adesso dovrà rinunciare proprio nel momento in cui l'offerta sembrava potesse accontentare i Citizens.

Leroy Sané starà fuori per circa sei mesi, se non di più, saltando quasi tutta la stagione. Potrà rientrare per l'ultima parte, se dovesse avere una buona forma, tale da aiutare il Manchester City nel rush finale in Premier League e in Europa.