Calciomercato, il Bayern Monaco punta Roca: accordo col giocatore

L'Espanyol si aggrappa alla clausola di Roca: 40 milioni per il trasferimento, il Bayern spera di poter chiudere a cifre inferiori.

Ilcontinua a pescara in per i suoi nuovi acquisti. Dopo aver ufficializzato diverse settimane fa l'arrivo di Lucas Hernandez dall' , ovvero l'acquisto più costoso della sua storia, il team bavarese è pronto a portare alla corte di Kovac anche

Come rivela Marca, Roca ha un accordo con il ma l' non sembra intenzionato a lasciarlo andare. Per questo motivo il club catalano si aggrappa alla clausola di rescissione da 40 milioni per il suo giocatore, visto che per ora Rummenigge e soci non hanno intenzione di puntare così in alto.

Il Bayern spera di poter strappare Roca ad un prezzo inferiore, ma è deciso a portarlo in il prima possibile Classe 1996, il centrocampista spagnolo ha brillato durante l'ultimo Europeo Under 21 vinto dalla sua Nazionale, attirando su di sè l'interesse di diverse big.

Roca ha un contratto fino al 2022 ma è pronto al grande salto, eseguibile però solamente tramite la clausola rescissoria o comunque sulla base di un'offerta molto vicina ai 40 milioni richiesti dallo stesso Espanyol, di cui è uno dei giocatori più amati.

Prima di approdare all'Espanyol, Roca ha fatto parte delle giovanili del : cambio cittadino prima di esordire tra i professionisti in biancoblu e guadagnarsi un posto nella storia, grazie al successo in territorio italiano durante l'Europeo di categoria appena trascorso.

Ora l'opportunità di approdare al Bayern : se l'Espanyol aprirà ad un prezzo più basso, addio decisamente possibile per Roca.