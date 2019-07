Calciomercato, Bayern Monaco su Mendez: vuole pagare la clausola rescissoria

La squadra tedesca continua a guardare nel campionato spagnolo per la prossima stagione: dopo Roca ecco Mendez.

Continua ad essere un calciomercato Ligacentrico quello del , che dopo aver acquistato Hernandez dall' sta puntando Marc Roca, centrocampista dell' protagonista all'Europeo Under 21 e nelle ultime ore anche Brais Mendez.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo Bild, infatti, il sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 25 milioni di euro per strappare Mendez al , vista l'ottima ultima stagione in quel di Vigo. Trattasi di una 22enne ala destra utilizzabile anche come trequartista e centrale.

Sotto contratto con il fino al 2021, sarebbe comunque ben disposto a trasferirsi in un grande club per giocare la CHampions League. Sei i goal nell'ultima stagione, con sette assist ad incrementare un'annata veramente da incorniciare.

Duttile ed utilizzabile in diverse zone del campo, ovviamente Mandez non sarebbe un'alternativa a Roca, che agisce in un ruolo diverso. La settimana prossima può essere decisiva per il Bayern, pronto a saccheggiare la pagando due clausole rescissorie.

Senza operazioni da mille e una notte, il Bayern sta costruendo la nuova squadra da consegnare a Kovac. In attesa comunque di provare a mettere a segno il colpo importante, visto e considerando come l'interesse per Sanè non è ancora scemato.

A differenza di Roca e Mendez, per strappare il giocatore tedesco al serviranno cifre decisamente superiori e tendenti agli 80-90 milioni di euro.