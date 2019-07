Calciomercato Bayern Monaco, Kovac sul 'caso' Sané: "Mi scuso con Guardiola"

Kovac chiede scusa a Guardiola per aver dato imminente l'approdo di Sané al Bayern Monaco: "In futuro mi limiterò in casi come questo".

Niko Kovac torna a parlare di Leroy Sané ma questa volta per formulare delle scuse nei confronti del e di Pep Guardiola. Alla dirigenza del non sono infatti piaciute le ultime dichiarazioni del proprio allenatore, che aveva di fatto avvicinato l'esterno dei Citizens ai bavaresi, stimolando così Kovac a rilasciare una nuova dichiarazione.

Al termine della gara vinta ieri contro il , successo che ha permesso al di qualificarsi per la finale di Audi Cup contro il di questa sera, Kovac si è infatti scusato per il proprio comportamento ai microfoni di 'ZDF'.

"Ne abbiamo parlato noi e il Bayern. Forse sono stato troppo offensivo nell'ultima intervista. Ho parlato con Pep [Guardiola] e mi sono scusato per questo. Vorrei scusarmi anche con il club. In futuro mi limiterò in casi come questo".

Ai dirigenti del Bayern Monaco - come detto - non erano infatti piaciute le parole di Kovac, che dava ormai per fatto l'affare Sané. Parlare in questo modo di calciatori sotto contratto con altre squadre non è infatti un atteggiamento tollerabile, come sottolineato anche dal direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic:

"Siamo tutti invitati a non parlare di giocatori che sono sotto contratto con altri club".

Dichiarazioni che avevano fatto seguito a quelle del CEO Karl-Heinz Rummenigge:

"Dobbiamo rispettare quei calciatori che hanno un contratto con un altro club. Sono le regole della Fifa".

Risolta la disputa sul piano diplomatico, ora non resta dunque che tornare a trattare. Il futuro di Sané al momento rimane infatti più incerto che mai.