Calciomercato Bayern, Bale il sogno: si punta al prestito

Il Bayern ha individuato in Bale l’elemento per rafforzare gli esterni dopo gli addii di Ribery e Robben. L’obiettivo è strappare al Real un prestito.

Potrebbe essere giunta ad un passo dal capolinea l’avventura di Gareth Bale al . L’asso gallese infatti, non rientrerebbe più nei piani di Zinedine Zidane e per questo nelle prossime settimane potrebbe essere chiamato a cercarsi una nuova sistemazione.

Trovare una società in grado di permettersi Bale ed il suo ingaggio faraonico è cosa complicata, secondo quanto riportato dal Sun però, c’è chi come il sarebbe pronto a compiere uno sforzo pur di garantirsi uno degli esterni più forti del pianeta.

Il club tedesco sarebbe pronto ad intavolare una trattativa che prevede il prestito per un anno con stipendio totalmente a suo carico, riproponendo un'operazione simile a quella che ha portato James Rodriguez in Baviera. Niko Kovac avrebbe infatti individuato proprio in Bale l’elemento in grado di rafforzare le fasce (può giocare sia a destra che a sinistra) dopo gli addii di Franck Ribery ed Arjen Robben.

Anche e nelle ultime settimane hanno mostrato interesse per il 30enne gallese, ma anche il solo prestito rischia di risultare troppo oneroso per i due club inglesi.

Approdato a Madrid nell’estate del 2013 per l’allora cifra record di 100 milioni di euro, Bale con il Real ha vinto un campionato, una coppa di , una Supercoppa di Spagna, quattro , tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per Club.