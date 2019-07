Calciomercato, Barella all'Inter è ufficiale: affare da 45M

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Barella dal Cagliari. In questo modo Conte ha il centrocampista che voleva.

Dopo giorni e giorni di trattative e dopo che il giocatore stesso aveva espresso la sua volontà di approdare in nerazzurro, Nicolò Barella è ufficialmente un nuovo giocatore dell ' .

La società meneghina ha emesso in tal senso un comunicato all'interno del quale si specifica che il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto dal .

" Nicolò Barella è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore italiano arriva dal Cagliari Calcio a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva. Barella ha firmato un contratto quinquennale ".

Poco dopo è arrivato anche il comunicato da parte del Cagliari . Anche in questo caso non sono state rese note le cifre dell'affare.

" Il Cagliari Calcio comunica la cessione in prestito con obbligo di riscatto a FC Internazionale Milano di Nicolò Barella. Nella vita di ogni ragazzo arriva prima o poi il momento di lasciare casa per continuare da solo il proprio cammino. È con un pizzico di emozione che il Club vede oggi partire Nicolò ".

Pur non essendo state rese note le cifre dell'affare, l'Inter ha sborsato per Barella un totale di 45 milioni di euro: prestito oneroso da 12 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più una serie di bonus che potrebbero fare salire ulteriormente la cifra. 8 milioni sarebbero legati alle presenze di Barella con l'Inter, altri 4 milioni invece verranno versati nel caso in cui i nerazzurri dovessero vincere Scudetto e .