Calciomercato Barcellona, Umtiti in partenza: il club vuole spingere per De Ligt

Nonostante il desiderio di Umtiti di continuare col Barcellona, il club catalano ha deciso di metterlo sul calciomercato per favorire nuovi arrivi.

Pique è imprescindibile, Lenglet ha stupito anche i detrattori. Persino Todibo è ben considerato dal , nonostante qualche problema caratteriale di troppo. Chi sacrificare per un nuovo arrivo al centro della retroguardia? L'ex titolarissimo, Samuel Umititi.

Secondo quanto appreso da Goal, infatti, il Barcellona non ha intenzione di proseguire il proprio rapporto di lavoro con Umtiti, tanto da metterlo sul mercato in attesa di offerte dalla o dall'estero. Il giocatore si è detto felice di restare, ma la società ha altri piani.

Il Barcellona infatti vuole continuare a spingere per De Ligt, che non sembra avere ancora una destinazione chiara. Per farlo dovrà cedere qualche pedina importante, considerando come il giovane olandese non abbia intenzione di essere un rincalzo in maglia blaugrana.

Con Pique e Lenglet non sempre efficaci ed una lunga stagione con cui confrontarsi, De Ligt potrebbe giocare un largo numero di partite. Eventualità non possibile in caso di conferma di Umititi, per il quale il Barcellona attende offerte sostanziose.

Umtiti ha del resto un contratto con il Barcellona fino al 2023, con ultimo prolungamento nel 2018. La clausola rescissoria di 500 milioni di euro non è ovviamente un problema, visto e considerando come sia lo stesso club a mettere il giocatore in vendita in questi giorni.

In passato Umtiti era stato accostato alla , ma per ora il giocatore francese, Campione del Mondo in terra russa, non sembra essere una priorità. Di certo con l'arrivo di Griezmann, di De Jong e l'eventuale di De Ligt, il Barcellona ha bisogno di cedere ed ottenere il massimo: per il suo centrale niente sconti.