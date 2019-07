Calciomercato Barcellona, Tailson si avvicina: arriverà a costo zero

Il ventenne brasiliano si unirà alla seconda squadra del Barcellona per poi provare ad essere promosso tra i grandissimi.

Non solo grandi colpi da copertina per il , che dopo aver acquistato De Jong e Griezmann punta con decisione a Neymar. I blaugrana continuano a trattare anche giovani di prospettiva, che possano stupire negli anni futuri: nel mirino ora c'è Tailson.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Tailson Pinto Gonçalves, ventenne sel Santos, può giocare sia come esterno destro d'attacco, sia come ala sinistra, ma pul essere utilizzato anche come trequartista. Secondo il Mundo Deportivo l'operazione sta per essere conclusa e il giocatore si unirà al Barcellona B inizialmente.

Vista la giovane età Tailson comincerà a militare nella seconda squadra del Barcellona, per poi essere promosso nella prima davanti a prestazioni convincenti nei prossimi mesi. Nonostante la volontà del Santos di rinnovare il suo contratto, la cessione in Catalogna sembra ad un passo.

Il Barcellona acquisterà Tailson a costo zero e pagherà solamente i diritti di formazione del giocatore al Santos: pronto un contratto fino al 2022 dopo aver osservato il giocatore durante la Copinha, un torneo che mette in mostra diversi giovani giocatori brasiliani.

Abile nel servire assist, ma anche tra i migliori marcatori del Santos Under 20, Tailson proverà a mettere in mostra le sue capacità anche in : in palio la promozione nel principale Barcellona.