Calciomercato Barcellona, Reis dal Groningen: è ufficiale

Ludovit Reis, 18enne centrocampista del Groningen, diventa un nuovo giocatore del Barcellona: lo ha annunciato il club olandese.

Colpo in prospettiva per il , che dal Groningen si assicura uno dei talenti più in voga del calcio europeo: Ludovit Reis, dalla prossima stagione, si vestirà di blaugrana.

L'annuncio è stato dato dalla società olandese, nella quale il 18enne centrocampista si è saputo imporre pian piano fino ad attirare l'attenzione del Barça: dopo le visite mediche, è arrivata la firma.

Nelle casse del Groningen dovrebbero finire 7 milioni di euro, mentre Reis si è legato al Barcellona con un contratto fino al 2024.

La promessa 'orange' è salita alla ribalta per essere diventato il più giovane marcatore nella storia della Eredivisie nato dal 1 gennaio 2000 in poi (a 17 anni e 150 giorni): Reis, arrivato nel 2015 dal vivaio dell'Hoofddorp, era al Groningen dal 2015.

Venerdì il calciatore, accompagnato dal direttore generale del club Hans Nijland, terranno una conferenza stampa per spiegare i dettagli del prestigioso trasferimento al Barcellona.