Calciomercato Barcellona, Neymar ha già un accordo con il club

Neymar ha messo il Barcellona in cima ai suoi desideri: accettate tutte condizioni del club, ora va trovato l’accordo con il PSG.

Potrebbe presto concretizzarsi quello che sarebbe uno dei ritorni più clamoroso della storia del calcio mondiale. Da settimane infatti Neymar è dato nel mirino del e, a quanto pare, ci sarebbero già stati enormi passi avanti in questa direzione.

Secondo quanto riportato da Sport infatti, il fuoriclasse brasiliano avrebbe già un accordo verbale con il club blaugrana. Il suo desiderio di tornare a Barcellona è così grande da avere portato ad accettare senza alcuna obiezione le condizioni proposte da Josep Maria Bartomeu.

Neymar ha deciso di non trattare perché sa benissimo che il Barça dovrà compiere uno sforzo enorme per riportarlo alla base e quindi ha trovato in pochissimo tempo un’intesa per un contratto quinquennale.

Il giocatore, che considera ormai giunta al capolinea la sua esperienza al , ha deciso di decurtarsi l’ingaggio pur di far ritorno al Camp Nou e, qualora la trattativa dovesse andare in porto, passerebbe dai quasi 37 milioni che percepisce ora a Parigi, ai circa 24 a stagione che gli garantirebbe il club catalano.

Per Neymar la priorità non è di natura economica, ma sportiva. Sul suo tavolo, nelle ultime settimane, si sono palesate diverse opzioni, ma il suo desiderio è quello di tornare al Barça. Solo qualora i blaugrana non dovessero riuscire a chiudere prenderebbe in considerazione la possibilità di andare al (nonostante il contratto proposto dai Blancos sia decisamente più ricco), ma non è tutto.

Pur di tornare a vestire la maglia del Barcellona, Neymar ha ritirato la denuncia contro il club presentata tempo fa per un problema di commissioni.

A 27 anni, l’attaccante brasiliano punta a ritrovare il sorriso in un club nel quale ha già fatto cose meravigliose, ma il difficile arriva adesso. Trovare un accordo con il PSG sarà complicato per il Barcellona, viste le richieste dei transalpini, ma anche i rapporti non certo idilliaci che intercorrono tra i due club. Due intermediari sono già stati incaricati di portare avanti quella che è la trattativa più clamorosa dell’estate.