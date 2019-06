Calciomercato Barcellona, Messi vuole Neymar: Griezmann al PSG?

Lionel Messi avrebbe comunicato al Barcellona di volere nuovamente Neymar: Griezmann potrebbe essere la pedina di scambio per il PSG.

Un clamoroso giro di attaccanti potrebbe concretizzarsi tra e . La notizia riguarda Lionel Messi, Neymar e Antoine Griezmann: il capitano del avrebbe espresso infatti la sua preferenza a favore dell'ex compagno brasiliano, un'operazione che cambierebbe all'improvviso la destinazione dell'attaccante francese.

Secondo quanto riferito da 'El Mundo', Messi avrebbe chiesto al presidente Bartomeu di riportare Neymar in maglia blaugrana dopo l'addio del 2017: la società sta studiando il modo di riportare in il fuoriclasse brasiliano e in questa operazione potrebbe essere inserito Griezmann, che finirebbe dunque al .

Il francese è ormai da tempo accostato al club catalano, che si è già impegnato nel suo acquisto: ma il cambio di strategie potrebbe portare a una trattativa a dir poco sorprendente.

Il presidente del PSG Al Khelaifi ha già aperto le porte a una cessione di Neymar, ma il Barcellona dovrà prima ascoltare il pensiero dello stesso Griezmann, che chiederà con ogni probabilità uno stipendio più alto in caso di trasferimento a Parigi.

Se invece il Barcellona riuscirà a rompere il proprio impegno con l' per il campione francese, potrà utilizzare i 120 milioni di euro per arrivare al gioiello della Selecao. Un improvviso cambio di scenario potrebbe scatenare un vero e proprio 'terremoto' di attaccanti.