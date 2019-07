Calciomercato Barcellona, Max in cima alla lista: colpo per la fascia sinistra

Il giocatore dell'Augsburg è il nuovo obiettivo del Barcellona: lo vuole come alternativa a Jordi Alba, sulla corsia esterna.

Nonostante la recompra esercitata negli ultimi giorni, Cucurella non è rimasto al . Niente alternativa dunque per Jordi Alba sulla fascia sinistra, con il club catalano nuovamente a caccia di un esterno per la prossima stagione. In prima fila c'è

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il giocatore dell' , che piace anche al , è il nuovo e primario obiettivo del Barcellona per la corsia sinistra di difesa: laterale con spiccate doti offensive, Max può arrivare per venti milioni di euro, ma c'è da battere una folta concorrenza. Secondo Sport il suo acquisto appare comunque in dirittura d'arrivo.

Classe 1993, Max è risultato tra i migliori assist-man delle ultime stagioni di , ma dalla sua ha anche ottime doti in fase realizzativa. L'alternativa è il francese Roussillon del , ma il giocatore dell'Augsburg rimane in cima alla lista dei desideri.

In entrambi i casi il Barcellona non ha intenzione di spendere più di venti milioni di euro, visti i costosissimi arrivi di De Jong e Griezmann operati in queste settimane. Dopo l'Eredevisie e la stessa , ora la società catalana punta la Bundesliga: c'è da coprire la corsia esterna, a sinistra.

Il tutto in attesa di capire se Neymar potrà realmente fare ritorno alla corte di Messi: l'esclusione dall'amichevole contro il lo spinge ulteriormente lontano da Parigi, ma per il Barcellona sarà duro soddisfare pienamente le richieste del .