Calciomercato Barcellona, arriva Hiroki Abe: il giapponese si unirà alla squadra B

Il Barcellona ha acquistato dal Kashima Antlers l'attaccante Hiroki Abe: il classe 1999 arriva per 1.5 milioni di euro e si unirà alla squadra B.

Tra i grandissimi nomi che gravitano quest'estate attorno al , come Griezmann e Neymar, c'è anche quello di un giovane giapponese alla conquista della Catalogna: il classe 1999 Hiroki Abe.

L'attaccante è diventato ufficialmente un giocatore blaugrana questa notte, con l'annuncio del suo ormai ex club, il Kashima Antlers. L'operazione si è chiusa sulla base di 1.5 milioni di euro. Il giocatore andava in scadenza di contratto il prossimo gennaio.

Abe, 20 anni da compiere il prossiimo 28 agosto, ha già collezionato 79 presenze con la maglia dei vincitori della Asian 2017/18. Abe può giocare su tutto il fronte d'attacco e nonostante l'età è stato uno dei giocatori su cui ha puntato il per la Copa America.

Al Barcellona Abe partirà dalla squadra B, per poi provare a ritagliarsi uno spazio in prima squadra. Si tratta del secondo giapponese che quest'estate va in una super-big spagnola, dopo che Takefusa Kubo ha scelto il .