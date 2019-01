Calciomercato Barcellona, De Jong ha scelto i blaugrana

Il Barcellona mette le mani su Frenkie de Jong, centrocampista dell'Ajax corteggiato anche da Juventus, PSG e City: guadagnerà 10 mln più 6 di bonus.

Dopo aver ufficializzato l'operazione Boateng, il Barcellona mette a segno un altro colpo in questo mercato: dall'Ajax arriva il gioiello Frenkie De Jong, corteggiato in queste ultime settimane anche da Juventus, Manchester City e PSG.

Segui il Barcellona nella Liga in esclusiva su DAZN: attiva il mese gratuito

Come riferito da il 'Mundo Deportivo', l'entourage del centrocampista olandese classe '97 ha informato le altre società interessate della scelta fatta dal giocatore stesso, che dunque vestirà la maglia blaugrana a partire da gennaio.

L'articolo prosegue qui sotto

Probabilmente decisiva nella scelta anche l'offerta fatta dal club catalano per quanto riguarda i termini economici dell'ingaggio: De Jong guadagnerà infatti ben 10 milioni di euro a stagione più sei di bonus legati a titoli e obiettivi personali.

Una delegazione del Barcellona è già volata ad Amsterdam per definire gli ultimi dettagli dell'operazione: l'Ajax aveva fatto sapere di non voler scendere al di sotto dei 75 milioni di euro per il cartellino, ma l'asta con le big del calcio europeo potrebbe addirittura aver fatto lievitare ulteriormente il prezzo.