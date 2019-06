Calciomercato Barcellona, Cillessen al Valencia: tempo di visite mediche

Jasper Cillessen si appresta a diventare il nuovo portiere del Valencia. In Catalogna finirà l'ex bianconero Neto, che farà il percorso inverso.

In attesa di capire se Neymar tornerà, e se de Ligt possa tornare ad essere un sogno possibile, il saluta il primo elemento della rosa: Jasper Cillessen lascia la Catalogna e si appresta a diventare un nuovo giocatore del .

Secondo la stampa spagnola, il portiere olandese sta sostenendo le visite mediche con quello che, a brevissimo, diventerà il suo nuovo club. Tutto (quasi) fatto, insomma, per il trasferimento a titolo definitivo alla corte di Marcelino.

Lì Cillessen si prenderà il posto da titolare, negatogli negli ultimi anni da ter Stegen, numero 1 indiscusso del Barcellona. E prenderà il posto dell'ex bianconero Neto, che farà il percorso inverso: dopo gli anni di tornerà a vestire la maglia di una grande, diventando il nuovo portiere di riserva azulgrana.

Cillessen lascia così il Barcellona dopo tre stagioni in cui, come detto, ha giocato pochissimo: appena 5 le presenze in dal 2016, più altre 3 in . Un ruolino irrisorio. Al Valencia, l'olandese potrà ricominciare una nuova vita.