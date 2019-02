Calciomercato Barcellona, c'è l'accordo con Luka Jovic: in Germania sono sicuri

Secondo 'Frankfurter Allgemeine' il Barcellona avrebbe già raggiunto un accordo con Luka Jovic per strapparlo all'Eintracht Francoforte in estate.

Il futuro di Luka Jovic potrebbe essere già scritto. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte pare infatti aver trovato un accordo con il Barcellona per il suo trasferimento in Catalogna la prossima estate.

L'indiscrezione di mercato è stata lanciata da 'Frankfurter Allgemeine', secondo cui il club blaugrana avrebbe già compiuto passi importanti nella trattativa per arrivare all'attaccante serbo. Attualmente in prestito dal Benfica, Jovic verrà riscattato dall'Eintracht Francoforte a fine stagione per 6 milioni.

Una cifra che differisce e non poco da quella relativa a una possibile immediata rivendita del giocatore da parte del club teutonico. Capocannoniere della Bundesliga grazie ai 14 centri già collezionati fino ad ora, il cartellino di Jovic è valutato intorno ai 60 milioni di euro dai tedeschi.

Una somma che il Barcellona parrebbe disposto a investire pur di portare in Catalogna un talentuoso classe '97 che in pochi anni potrebbe prendere il posto di Luis Suarez. L'uruguaiano ha infatti appena compiuto 32 anni e il suo contratto andrà in scadenza nel 2021.

Ecco allora che l'arrivo di Jovic garantirebbe al Barcellona un acquisto di prospettiva, sulla falsa riga di quanto già fatto con Frankie De Jong per il centrocampo, con anche il Real Madrid interessato all'attaccante serbo per sostituire Karim Benzema.