Calciomercato, Barba dal Chievo al Valladolid: è ufficiale

Il Real Valladolid annuncia l'acquisto di Federico Barba dal Chievo, si tratta di un prestito con diritto di riscatto.

Dopo la retrocessione in Serie B con la maglia del , al culmine di una stagione molto complicata, anche dal punto di vista personale, Federico Barba approda a sorpresa in .

Da qualche giorno infatti è in trattativa con il Real Valladolid e adesso il club spagnolo ha pure annunciato l'ufficialità. Federico Barba ha firmato con gli spagnoli un contratto che lo lega in prestito con diritto di riscatto.

Un bel salto per lui, visto che passa dalla Serie B alla Liga, al club controllato da Ronaldo il Fenomeno. Potrà sfidare i grandi campioni del campionato spagnolo, per cercare di tornare nella migliore forma, come due-tre anni fa.