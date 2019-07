Calciomercato, Balotelli può tornare in Premier League: c'è il West Ham

Il West Ham cerca il sostituto di Arnautovic e punta Mario Balotelli, attualmente svincolato: possibile ritorno in Premier League per l'italiano.

Dopo le ultime tre stagioni vissute in tra e , Mario Balotelli cerca una nuova squadra per una nuova avventura. Nel futuro di 'Supermario' potrebbe esserci di nuovo la Premier League: il si è infatti interessato al centravanti italiano, attualmente svincolato.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', il club inglese è a caccia di un nuovo attaccante dopo la cessione di Arnautovic in e il probabile addio di Hernandez. Nelle ultime ore i londinesi hanno effettuato un sondaggio per Balotelli, che tornerebbe in dopo aver vestito le maglie di e .

Balotelli era stato accostato anche a e nelle precedenti settimane, ma l'interesse del West Ham potrebbe spazzare via la concorrenza, viste le difficoltà nell'arrivare ad altri profili.

Gli Hammers si sono fatti avanti anche per Gonzalo Higuain, che la vuole cedere ma che valuta però almeno 40 milioni di euro: una cifra elevata che potrebbe convincere la dirigenza inglese a virare su Balotelli.