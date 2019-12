Calciomercato Atletico Madrid, Piatek o Mertens se salta Cavani

L'Atletico Madrid sfoglia la margherita qualora non andasse in porto il colpo Cavani: sul taccuino Piatek e Mertens, difficile Cutrone.

Krzysztof Piatek e Dries Mertens, ma anche l'opzione Patrick Cutrone. L' conta di abbracciare Edinson Cavani, anche se si guarda intorno per evitare brutte sorprese qualora l'affare col saltasse.

'AS' svela le strategie dei Colchoneros, in grado di attingere da una lista di nomi alternativi al Matador. L'uruguagio è l'obiettivo principe per gennaio, ma nel caso di intoppi Simeone non vuole ritrovarsi a mani vuote.

Ecco spiegate le idee Piatek e Mertens, i quali fanno compagnia a Cutrone - che sembra però pronto per la Fiorentina - Paco Alcacer del e Cedric Bakambu del Beijing Guoan.

Il polacco del pare chiuso dall'arrivo di Ibrahimovic, il belga è in scadenza col , l'ex rossonero è ai margini del Wolverhampton. Infine Alcacer e Bakambu: il primo, col colpo Haaland, potrebbe fare le valigie, mentre l'ex vuol tornare in .

Aspettando di capire l'esito dell'assalto a Cavani, l'Atletico sfoglia la margherita e appronta il piano B.