Calciomercato Atletico Madrid, Hermoso in arrivo: colpo da 30 milioni

Mario Hermoso è pronto a diventare l'ottavo colpo del mercato dell'Atlético Madrid: i Colchoneros pagheranno circa 30 milioni di euro all'Espanyol.

Marcos Llorente è stato il primo, Joao Felix il più costoso. Nell'estate dell'Atlético Madrid i colpi di mercato non mancano. E il prossimo, l'ottavo, è in dirittura d'arrivo.

Si tratta di Mario Hermoso, un altro rinforzo per la difesa dopo Trippier, Felipe e Renan Lodi. Come riporta il 'Mundo Deportivo', il centrale spagnolo classe 1995 arriverà dall' e già in giornata dovrebbe essere prevista l'ufficialità, dopo aver passato le visite mediche in mattinata.

L'operazione dovrebbe essersi conclusa sulla base di 30 milioni di euro, più alcuni bonus. Inizialmente l'Espanyol chiedeva gli oltre 40 milioni della clausola, ma poi, causa anche il contratto in scadenza 2020, ha trattato con l'Atlético trovando un accordo.

Hermoso, 24 anni, è cresciuto nel , ma senza mai trovare spazio in prima squadra. Poi nel 2017 è passato all'Espanyol, dove in due anni si è imposto, fino a conquistare anche la nazionale spagnola.

Il suo prossimo step sarà nell'Atlético Madrid di Simeone, al centro della difesa insieme a Gimenez, con la concorrenza dell'ex Felipe. Manca solo l'ufficialità. Sarà l'ottavo colpo, dopo Marcos Llorente, Joao Felix, Felipe, Herrera, Renan Lodi, Saponjic e Trippier.