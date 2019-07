Calciomercato Atalanta, Zapata resta: lo assicura Percassi

Duvan Zapata rimarrà all'Atalanta. Lo ha confermato il presidente Percassi, che ha anche parlato di Gianluca Mancini: "Stiamo valutando".

Con il sogno sullo sfondo, l' prepara la prossima stagione. Tra pochi giorni la squadra partirà per il ritiro e i gioielli saranno protagonisti.

Antonio Percassi, presidente della 'Dea', ha confermato a margine della presentazione del ritiro che la rosa non subirà grosse variazioni, nonostante alcune trattative ancora in ballo.

L'indicazione più importanta arriva su Duvan Zapata, che non si muoverà da Bergamo quest'estate. Rimangono più dubbi su Mancini, accostato alla .

"Per il ritiro partiremo così, abbiamo alcune operazioni in ballo in entrata e in uscita. Zapata resta sicuramente, Mancini è molto ambito, stiamo valutando. Se andrà via, lo sostituiremo. Se rimane a Bergamo, siamo contenti".

Per ora le novità in entrata sono l'arrivo di Muriel, il ritorno di Sportiello in porta e la conferma di Pasalic.

"Abbiamo sistemato il portiere, Sportiello ritorna con noi. Muriel è fortissimo, abbiamo fatto un grande colpo. Siamo andati decisi. Quando si è fatto male ci siamo spaventati. Troverà un contesto per farsi esprimere ad altri livelli. Pasalic voleva rimanere".

Battuta anche sulle ambizioni della squadra per la prossima stagione. Nonostante la Champions, Percassi tiene i piedi per terra.