Calciomercato Atalanta, Pasalic resta: intesa trovata col Chelsea

L'Atalanta ha trovato l'intesa con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Mario Pasalic: il croato rimarrà per un'altra stagione a Bergamo.

Mario Pasalic giocherà nell' anche nella prossima stagione di e giocherà la con i bergamaschi.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Atalanta avrebbe infatti trovato l'intesa con il per rinnovare il prestito di Pasalic.

Il centrocampista croato è riuscito gradualmente a ritagliarsi uno spazio importante nell'Atalanta, nonostante a gennaio sembrava destinato a partire.

Ha concluso la stagione in crescendo, realizzando in totale 5 goal in 33 partite. Gasperini lo ha saputo valorizzare e nella prossima stagione potrà consacrarsi in maniera definitiva.