Calciomercato Atalanta, Muriel è ufficiale: arriva a titolo definitivo

L'Atalanta ha annunciato l'acquisto di Luis Muriel, il colombiano arriva dal Siviglia e ha giocato gli ultimi sei mesi alla Fiorentina.

Colpo da Champions dell' che ha ufficializzato l'acquisto di Luis Muriel , talentuoso attaccante colombiano con un lungo passato in .

Muriel arriva a titolo definitivo dal ma negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito alla . I viola però hanno deciso di non riscattarlo permettendo così l'inserimento dell'Atalanta che ha chiuso l'operazione in poche settimane pagando il suo cartellino circa 20,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Il colombiano era impegnato in Copa America con la sua Nazionale ma un brutto infortunio lo ha messo ko, in ogni caso Muriel sarà pronto per l'inizio della nuova stagione. All'Atalanta indosserà la maglia numero 9 e ha firmato per cinque anni.

Muriel come detto, nonostante i 'soli' 28 anni, può già vantare una lunga esperienza in Serie A dove ha giocato con le maglie di , , e Fiorentina.

A Bergamo ora Muriel ritroverà il connazionale Duvan Zapata , vice-capocannoniere dell'ultimo campionato e grande protagonista anche in Copa America dove ha già realizzato due reti in altrettante partite.