Calciomercato Atalanta, Muriel atteso per visite e firma: pronto un quadriennale

Luis Muriel a un passo dall'Atalanta, che segue anche Malinovskyi del Genk, Vlaap dell'Herenveen e Vavro del Copenaghen.

La qualificazione alla prossima impone all' nuovi interventi sul mercato, in attesa di capire il futuro di Duvan Zapata. I nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il per Luis Muriel, atteso a Bergamo nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Muriel tornerà nei prossimi giorni in dopo aver concluso in anticipo la sua Copa America con la a causa di una lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio.

Al suo rientro sosterrà le visite mediche con l'Atalanta, prima di firmare un contratto di quattro anni. Nelle casse del Siviglia, club che detiene il cartellino, finiranno 18 milioni di euro. Un mese di stop e poi potrà iniziare la nuova avventura di Muriel con la Dea.

Nel frattempo la società sta lavorando anche su altri fronti: resta in piedi la trattativa per Malinovskyi, centrocampista che il valuta però ben 20 milioni di euro. Piacciono anche Vlaap dell'Herenveen e Denis Vavro del Copenaghen, mentre con il è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento del prestito di Pasalic.