Calciomercato Atalanta, ecco Malinovskyi: ufficiale il suo arrivo dal Genk

Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore dell'Atalanta: il centrocampista ucraino ha firmato un contratto quinquennale con il club bergamasco.

Dopo aver irrobustito l'attacco con il colpo Muriel, è il turno del centrocampo: è ufficiale l'arrivo all' di Ruslan Malinovskyi, che lascia il dopo 4 anni e da campione del , preparandosi a disputare la con i nerazzurri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'Atalanta ha annunciato il suo arrivo oggi, ma la chiusura dell'operazione con i belgi era già arrivata già nella giornata di domenica: accordo a 13 milioni circa per il trasferimento a titolo definitivo di Malinivskyi, che ha firmato un contratto quinquennale.

Si tratta di un acquisto di spessore internazionale, anche se, sia con la maglia dello che con quella del Genk, Malinovskyi non si è mai misurato con il palcoscenico della Champions League: ha giocato unicamente in , ultima stagione compresa.

L'esperienza internazionale di Malinovskyi deriva in ogni caso anche dalle costanti convocazioni da parte della nazionale ucraina: in una di queste, nell'ottobre del 2018, il neo atalantino ha punito l' in un'amichevole disputata a Genova e terminata 1-1.