Calciomercato Atalanta, Guarin si propone: primi contatti

Desideroso di tornare in Italia, Guarin si è proposto all'Atalanta: scoglio rappresentato dai 10 milioni di stipendio l'anno, la Dea può offrirne uno.

Praticamente chiuso l'affare Luis Muriel, l' potrebbe puntare presto su un altro colombiano. Si tratta di Fredy Guarin, giocatore che nelle scorse ore si è proposto al club bergamasco, desideroso di fare il suo ritorno in .

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex giocatore dell' vuole lasciare lo Shanghai Shenhua a tre anni e mezzo dal suo sbarco in Chinese Super League, motivo per cui tra martedì sera e ieri mattina si sarebbero verificati i primi contatti tra l'entourage di Guarin e l'Atalanta.

Autore di 1 goal e 3 assist in 13 apparizioni stagionali, Guarin sarebbe disposto anche ad abbassarsi e non poco lo stipendio pur di tornare a calcare i campi della , dai quali manca ormai dal gennaio del 2016.

Attualmente in il giocatore percepisce 10 milioni di euro l'anno, cifra che l'Atalanta ovviamente non potrebbe in alcun modo sostenere. La Dea potrebbe infatti offrire al massimo a Guarin un contratto da 1 milione a stagione.

Un taglio netto che potrebbe stroncare sul nascere ogni trattativa, anche se il colombiano è davvero fortemente intenzionato a tornare in Italia. Decisiva sarà dunque la volontà del giocatore, il cui contratto scadrà il 31 dicembre di quest'anno.

Per l'Atalanta un suo arrivo potrebbe tornare molto comodo sia in Serie A, campionato che Guarin conosce molto bene avendo vestito la maglia dell'Inter per quattro anni, sia in , dove l'esperienza del colombiano aiuterebbe sicuramente i bergamaschi.

Non convocato dalla per la Copa America in , Guarin attende ora una risposta di Gian Piero Gasperini, l'uomo che sarà chiamato a decidere se intavolare davvero una trattativa per riportare l'ex nerazzurro in Italia e renderlo parte del progetto atalantino.