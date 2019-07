Calciomercato Atalanta, è fatta per Malinovskyi: al Genk 13,7 milioni

L'Atalanta ha chiuso l'operazione Ruslan Malinovskyi con il Genk: ai belgi andranno 13,7 milioni di euro fra parte fissa e bonus.

Rinforzo importante in arrivo per Gian Piero Gasperini. L', secondo quanto riferisce 'Sky Sport', ha infatti chiuso la lunga trattativa con il per il centrocampista centrale Ruslan Malinovskyi.

Il giocatore sarà acquistato a titolo definitivo, e il club belga incasserà una cifra di 13,7 milioni di euro fra parte fissa e bonus. Malinovskyi è stato a lungo inseguito dalla Dea, e ora la fumata bianca è molto vicina, con le parti che hanno definito l'intesa economica.

Il giocatore ucraino è atteso in nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo porterà in . Nell'ultima stagione il centrocampista ha collezionato 51 presenze in tutte le competizioni, condite con 16 goal e 16 assist.

Malinovskyi non sarà però l'ultimo acquisto della Dea nella campagna di trasferimenti estiva: i nerazzurri sono infatti sulle tracce di Kaan Ayhan, difensore turco del individuato come possibile erede di Gianluca Mancini, destinato alla .

La trattativa con il club tedesco, secondo quanto riferisce sempre 'Sky', sarebbe ancora in fase iniziale, con un sondaggio circa la fattibilità dell'operazione. Se ci fossero però le condizioni economiche, anche il centrale del Fortuna potrebbe indossare presto la maglia nerazzurra.