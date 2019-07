Calciomercato Atalanta, Cervi nuovo nome: chiesto in prestito

Il giocatore argentino è finito nel mirino dell'Atalanta: il Benfica vorrebbe cederlo a titolo definitivo, costa dieci milioni di euro.

Ala sinistra, centrocampista esterno, trequartista. Un duttile giocatore offensivo per , e Coppa . L'punta, argentino in forza al che potrebbe essere la sorpresa di calciomercato nerazzurro in queste settimane.

Secondo A Bola, infatti, l'Atalanta ha puntato Cervi per la prossima stagione, proponendo al Benfica di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. La stessa formula che ha messo sul piatto anche il Boca Juniors, pronto a riportarlo in patria dopo tre anni.

Cervi, classe 1994, ha perso il posto da titolare nel Benfica dopo essere stato una prima scelta all'inizio della passata stagione: ha conquistato il titolo di da comprimario ed ora non sembra più rientrare nei piani del club lusitano.

Il giocatore argentino è valutato dieci milioni di euro e il Benfica preferirebbe cederlo subito rispetto ad un pagamento non sicuro sulla base del prestito senza obbligo di riscatto: una cifra abbordabile per l'Atalanta, che vorrebbe comunque valutare Cervi nel corso della prossima annata.

Sedici reti e ventidue assist con la maglia del Benfica per Cervi, nuovo nome per l'Atalanta e la Serie A. Dopo Muriel, alla corte di Gasperini può arrivare un altro attaccante sudamericano: non resta che aspettare gli sviluppi nei prossimi giorni di calciomercato.

Sembra oramai passata di moda invece la pista che porta a Joao Pedro, pronto a rimanere al dopo che il club sardo e l'Atalanta non hanno trovato le giuste condizioni per il trasferimento a Bergamo.