Calciomercato, Amelia torna in Serie D: allenerà la Vastese

Nuova avventura da allenatore per Marco Amelia, che dopo la retrocessione con la Lupa Roma riparte dalla Vastese in Serie D.

Prosegue la carriera di allenatore di Marco Amelia, con l'ex campione del Mondo pronto a tuffarsi in una nuova avventura.

Dopo la retrocessione in Eccellenza con la Lupa nella scorsa stagione, Amelia torna in Serie D per allenare la Vastese.

Secondo 'Sky Sport' l'accordo è stato già trovato e l'ufficialità arriverà a breve, con l'obiettivo questa volta di conquistare almeno la salvezza.

Amelia ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2017 dopo una stagione al Vicenza ed ha subito iniziato quella di allenatore.