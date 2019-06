Calciomercato Ajax, Ten Hag rinnova fino al 2022: è ufficiale

Erik Ten Hag ha firmato il rinnovo di contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2022: "Abbiamo avuto un anno fantastico e vogliamo migliorare ancora".

Una stagione straordinaria, un 'Triplete' sfiorato per appena cinque secondi, quelli che separavano dalla finale di : all' possono essere soddisfatti di quanto fatto, le vittorie di Eredivisie e Coppa d' sono un bottino considerevole che avrebbe potuto essere più ampio. Ma poco importa.

La società olandese ripartirà comunque dal suo condottiero: è ufficiale il rinnovo fino al 30 giugno 2022 di Erik Ten Hag, guida e 'padre maggiore' dei vari Donny Van De Beek, Matthijs De Ligt e Frenkie De Jong (approdato al ).

Ovvia la soddisfazione del tecnico che, al sito dei 'Lancieri', ha parlato in termini entusiastici delle sensazioni per la continuazione di un'avventura affascinante, dai mille risvolti romantici.

"Sono molto felice. Abbiamo avuto un anno fantastico e ora vogliamo migliorarci, aiutare il club ad andare avanti. I risultati che abbiamo raggiunto finora sono stati fantastici. Sarà un lavoro infernale ripeterli, ma fisseremo di nuovo i nostri obiettivi e cercheremo di raggiungerli. La collaborazione è molto piacevole, a tutti i livelli all'interno del club. Lo stile del calcio si adatta all'Ajax, ma anche a me. Apprezzo molto anche l'interazione con il pubblico".

All'Ajax dal 2017, Ten Hag ha iniziato nel ruolo di vice al Twente e al , per poi mettersi in proprio nel Go Ahead Eagles, nella squadra riserve del e nell'Utrecht, dove si è fatto conoscere con un calcio di matrice offensiva che ha fatto innamorare Marc Overmars ed Edwin Van Der Sar.