Calciomercato, Abel Hernandez vola in Qatar: c'è la firma con l'Al Ahli

Abel Hernandez riparte dal Qatar dopo l'ultima avventura al CSKA Mosca: l'ex Palermo ha firmato un nuovo contratto con l'Al Ahli.

Una carriera da giramondo per Abel Hernandez, che dopo l'ultima avventura in con la maglia del Mosca cambia nuovamente maglia e riparte dal , dove ha firmato un nuovo contratto con l'Al Ahli.

L'annuncio è stato dato dallo stesso club tramite i propri canali social:

"L'attaccante uruguaiano Abel Hernandez si unisca alla nostra squadra: il giocatore lascia il e domani si unirà al resto del gruppo per i primi allenamenti".

انضمام الاوروغواني "ابل فيرنانديز" لصفوف #العميد قادماً من نادي سسكا موسكو، وسوف يلتحق بمعسكر الفريق في هولندا غداً. pic.twitter.com/Z8rSb2oEWW — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) July 27, 2019

Esperienza tutta nuova per l'attaccante classe '90, che in ha giocato dal 2009 al 2014 realizzando 36 reti in 122 presenze con la maglia del . Poi quattro anni in , dove ha vestito la maglia dell' .

Lo scorso anno il club inglese lo aveva ceduto in Russia al CSKA la scorsa estate: ora un nuovo cambio di direzione nel futuro dell'ex rosanero.