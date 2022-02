Calcio italiano in lutto: é morto Pierluigi Frosio, aveva 73 anni

Triste notizia per il calcio italiano. All'età di 73 anni è morto Pierluigi Frosio: ex difensore e poi allenatore. Colpito da una malattia, le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore fino alla notizia del decesso.

Classe 1948, nel 1972 esordisce in Serie B con il Cesena contribuendo alla prima storica promozione in Serie A dei bianconeri. Il club a cui si lega maggiormente è però il Perugia, in cui milita dal 1974 al 1984.

Con la compagine umbra sfiora anche uno storico scudetto nella stagione 1978/79. Il Perugia guidato da Ilario Castagner chiude il campionato al secondo posto, alle spalle del Milan di Gianni Rivera e senza perdere neanche una partita.

Appese le scarpette al chiodo, comincia la carriera di allenatore partendo dalle giovanili del Perugia. Nel 1987 viene chiamato a guidare il Monza, con cui conquista sia la promozione in Serie B che la Coppa Italia di Serie C.

Nella sua carriera in panchina c'è anche un'esperienza in massima serie, sulla panchina dell'Atalanta nella stagione 1990/91.