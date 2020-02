Calcio fermo anche il prossimo weekend? Conte: "Non so se useremo le stesse misure"

Giuseppe Conte ha annunciato il rischio di rinvio per la prossima giornata di Serie A: "Valutazioni in corso, monitoriamo la situazione".

Giuseppe Conte , Presidente del Consiglio, ha annunciato che la prossima giornata di è seriamente a rischio, forse anche in toto e non come l'episodio di questa settimana, con quattro gare rinviate su dieci.

"Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportive. Monitoreremo constantemente la situazione, grazie al lavoro dei tecnici e degli esperti, e dopo valuteremo. Soffriremo un poco, ma in questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure".

Intervenuto al programma 'Non è l'arena' di Massimo Giletti, Giuseppe Conte ha caldeggiato questa ipotesi in attesa di nuovi sviluppi, si spera positivi, sul fronte Coronavirus.

Quindi, se nel giro di qualche giorno non dovesse esserci un repentino blocco del contagio del virus, la prossima giornata probabilmente potrebbe essere rinviata.

Quantomeno è molto probabile il rinvio delle partite che dovrebbero giocarsi nelle zone più a rischio, le stesse che hanno portato al rinvio delle quattro partite in questo fine settimana.