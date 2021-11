Non solo Bastoni: anche Calabria k.o, niente Irlanda del Nord-Italia

Difesa a pezzi per l'Italia in vista dell'ultima, e decisiva, gara di qualificazione ai Mondiali 2022. Il pareggio contro la Svizzera tiene le chances della formazione elvetica ancora in piedi, con la Nazionale azzurra che dovrà sfidare l'Irlanda del Nord per vincere e segnare. Anche senza Davide Calabria.

Dopo Bastoni, avversario nello scorso Derby milanese, anche Calabria ha abbandonato il ritiro della Nazionale per tornare a Milano e provare a recuperare in vista del prossimo turno di Serie A. Per il terzino del Milan problema al polpaccio che lo hanno costretto al forfait.

Calabria era subentrato nella ripresa del match contro la Svizzera, terminato 1-1, subendo però un problema muscolare che hanno reso necessario l'addio alla possibilità di giocare il match contro l'Irlanda del Nord, quello che deciderà il destino dell'Italia.

Per il capitano del Milan ora l'obiettivo di recuperare per la sfida contro la Fiorentina del prossimo sabato. E l'Italia? Verrà confermata con Di Lorenzo ed Emerson sulle fasce, mentre senza Bastoni spazio per Acerbi e Bonucci, quest'ultimo recuperato.

Anche Chiellini è k.o, mentre Bonucci ha giocato titolare contro la Svizzera ma non è ancora al meglio dopo il problema muscolare che lo ha fermato a inizio settimana.

Per Mancini ci sarà in panchina l'ononimo della Roma, Ferrari del Sassuolo e come altro esterno solamente Zappacosta. Inizialmente, in panchina contro la Svizzera, era presente Biraghi: quest'ultimo ha lasciato il ritiro per ragioni personali, sostituito dall'atalantino.

Situazione intricata per l'Italia, decisamente al limite: contro l'Irlanda del Nord servirà la migliore Nazionale possibile, a livello delle sfide dell'ultimo biennio, per vincere, segnare e tornare ai Mondiali dopo il mancato approdo a Russia 2018.