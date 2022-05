Cairo apre al rinnovo di Belotti con il Torino: "Vediamo se si trova la soluzione"

Solo fino a pochi giorni fa, la permanenza di Andrea Belotti al Torino sembrava un’ipotesi alla quale era complicato anche solo pensare, adesso invece le possibilità di vedere l’attaccante con la maglia granata addosso anche nelle prossime stagioni sembrano essere sempre più concrete.

Essendo un giocatore con il contratto in scadenza a giugno, il ‘Gallo’ potrebbe essere uno dei giocatori più ambiti in assoluto, ma Urbano Cairo, parlando ai microfoni di ‘Radio Deejay’, ha spiegato come qualcosa si sta muovendo sul fronte rinnovo.

“Lui ha un contratto in scadenza, vediamo che cosa succede. Io so che Vagnati ed il suo procuratore si stanno parlando e che anche Juric è intervenuto. Vediamo dunque se si riesce a trovare una soluzione. Io ho già detto che preferisco non parlare della cosa, anche perché magari non parlandone accade qualcosa di buono. Belotti è un ragazzo perbene, è con noi da sette anni, è capitano ed ha segnato già di cento goal con la maglia del Torino. Sarei stupito se non avesse voglia di restare”.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra i giocatori del Torino finiti nel mirino di diversi top club c’è certamente Bremer.

“Ci sono diverse squadre che gli stanno ronzando intorno. Noi siamo reduci da annate complicate anche dal punto di vista economico e quindi siamo un po’ chiamati a sistemare le cose. Vogliamo comunque che la squadra resti forte, rafforzandola magari con innesti di qualità. Se 35 milioni può essere una cifra giusta? Non parliamo di queste cose adesso”.