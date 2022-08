Caicedo vola in Arabia Saudita: giocherà con l'Al Abha

L'ex giocatore di Lazio, Genoa e Inter proseguirà la sua carriera in terra saudita. In passato ha giocato negli Emirati con l'Al-Jazira.

Dopo cinque stagioni in Serie A, Felipe Caicedo ha scelto l'Asia per proseguire la sua carriera. L'attaccante ex Inter, Genoa e Lazio, infatti, ha firmato per l'Abha Club, club della maggiore serie saudita, attualmente al sesto posto in campionato.

Svincolato dopo l'esperienza di inizio 2022 con l'Inter, con cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Caicedo ha firmato per una sola stagione con la compagine dell'Arabia Saudita: classe 1988, non è alla prima presenza nel Vicino Oriente, vista quella all'Al-Jazira.

Da alcune stagioni stabilmente nella prima serie dell'Arabia Saudita, Abha Club punta ad ottenere una miglior posizione rispetto al nono posto della passata annata: per riuscirsi si è affidata anche a Caicedo, di solito non un bomber da doppia cifra, deciso però a fare la voce grossa nella nuova avventura.

Nato in Ecuador, a meno di ribaltoni Caicedo non dovrebbe prendere parte all'imminente Mondiale in Qatar: non fa parte della Nazionale del suo paese, infatti, oramai dal 2017, dopo l'allontanamento del commissario tecnico Quinteros.