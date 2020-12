Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali: dentro Pavoletti

Nel Cagliari ci sono Godin e Carboni titolari, panchina per Simeone. Udinese con Deulofeu, dal 1' c'è Larsen.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Pavoletti.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

Prima di tutto la salvezza, poi magari qualcosa di più. e si danno battaglia alla Sardegna Arena per ottenere punti utili ad allontanare ulteriormente il terzultimo posto: per i rossoblù operazione sorpasso, per i bianconeri possibile +4 sul team sardo.

Di Francesco ripropone Pavoletti come prima punta, supportato da Sottil, Joao Pedro e Nandez. In mediana Rog e Marin, con Cragno tra i pali. Al fianco di Godin c'è Carboni, mentre Klavan è out per covid. Terzini dal 1' Zappa e Lykogiannis, panchina per Simeone.

Gotti risponde con il 3-5-2 in cui è Deulofeu a prendersi una maglia al fianco di Pussetto. Walace dal 1' come interno insieme a De Paul e Pereyra, sulle fasce giocano Zeegelaar e Stryger Larsen. In porta gioca Musso, difeso da Becao, Bonifazi e Samir.