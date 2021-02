Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: gioca Simeone

Nel Cagliari spazio per Ceppitelli e Nandez, panchina per Pavoletti. Torino con Zaza e Singo, a centrocampo Mandragora.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo la gara tra Fiorentina e Spezia, altra sfida salvezza. Alla Sardegna Arena punti di platino in palio, con i rossoblù decisi a superare i granata in classifica, che con un successo invece lascerebbero in crisi enorme la formazione di Di Francesco.

Il Cagliari sceglie Simeone come prima punta, supportato da Joao Pedro e Nainggolan. Lykogiannis e Zappa larghi sulle fasce, mentre giocheranno interni Marin e Nandez. Davanti a Cragno subito titolare Ceppitelli dopo l'infortunio: insieme a lui Godin e Rugani.

Nel Torino c'è Zaza insieme a Belotti, indisponibili Murru e Linetty, oltre al nuovo arrivato Sanabria. A centrocampo sugli esterni Singo e Ansaldi, mentre in mezzo ci saranno Mandragora e Lukic. In porta Sirigu sarà difeso da Izzo, Nkoulou e Bremer.